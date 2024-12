O casal ter-se-á reconciliado depois da separação no início do ano. Apesar de Ben ter tido um caso com uma colega do 'Somos Portugal', este decidiu voltar para os braços da apresentadora.

Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira estão novamente juntos? É esta a pergunta que se coloca na rubrica 'Fofoca da Semana', após as 'pistas' que o casal tem vindo a deixar, neste caso, a apresentadora. Meios da imprensa cor-de-rosa dão conta que a reconciliação dos dois terá acontecido ainda no verão, em julho, depois de uma separação que aconteceu no início do ano. Em causa, terá estado um 'affair' que Ben, como carinhosamente é tratado, teve com uma colega do 'Somos Portugal'. Mas tudo indica que o amor voltou a vencer e que o casal deu uma nova oportunidade ao seu enlace. O assunto, inclusive, foi comentado por Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 19 de dezembro. "Quando se é figura pública às vezes é muito difícil voltar a ter uma vida normal, porque se está sempre sujeito a julgamentos. [Há que] colocar esses julgamentos para trás das costas, não ligar àquilo que os outros dizem e pensar na nossa felicidade", notou a apresentadora. Note-se que, numa partilha que fez no dia 8 de dezembro, Rita Ferro Rodrigues posa numa fotografia, aparentemente, com a aliança de casamento...

© Instagram - Rita Ferro Rodrigues Os dois também surgem na mesma fotografia captada num jantar de Natal com amigos. Em setembro, Rita Ferro Rodrigues fez uma reflexão sobre a importância dos recomeços. "Recomeçar mais uma vez, tentando sempre ser melhor e ser pelo menos um bocadinho feliz", realçou à época. Casados há 18 anos, Rita e Ben têm um filho em comum, Eduardo, de 12 anos. A apresentadora é ainda mãe de Leonor, de 22 anos, da relação com o jornalista Daniel Cruzeiro. Ben também tem um filho de outro relacionamento.