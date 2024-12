"Messy. Foi assim 2024". Foi com estas palavras que Rita Ferro Rodrigues começou a publicação que fez no Instagram e onde reflete sobre estes últimos 12 meses.

"Fui forte e aprendi muito. Em 2025 posso ser só feliz? Família, amigas e amigos, pintainhos queridos: obrigada por tudo. Assim como todos os que me seguem por aqui e me mimam sem me conhecer pessoalmente", acrescentou.

"Este foi o ano em que valorizei mais os abraços nos solavancos. Mas estamos cá para as curvas", escreveu, por fim.

