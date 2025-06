Na véspera do aniversário do filho Oliver, Jessica Athayde publicou na sua página de Instagram um vídeo em que aparece na cama do hospital.

Na legenda da partilha, a atriz desabafou: "Não existe nada que eu ame mais na vida do que ser mãe do Oliver. Mas como bem sabem, dispensava a gravidez. A minha infelicidade e depressão durante aqueles nove meses não foram brincadeira e levaram-me a sítios muito escuros."

"O pós-parto foi igualmente um 'shit show' — mas com o melhor da vida ao meu colo", confessou ainda.

"Digo tudo isto para deixar claro que passaria por tudo outra vez. E para as futuras mães que andam por aqui e se sentem assim: não desvalorizem o que estão a viver. Falem com as vossas médicas, psicólogas, procurem ajuda", destacou de seguida.

"Ahh… e volto a dizer: vale a pena. Tudo passa. Agora vou só ali agarrar o meu miúdo enquanto ainda tem cinco anos", rematou.

De recordar que o pequeno Oliver é fruto da relação de Jessica Athayde com Diogo Amaral.

