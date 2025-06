Diogo Amaral e Jessica Athayde celebram este domingo, dia 8 de junho, o aniversário do filho, Oliver, que completa seis anos.

Na véspera da data, a atriz recordou a gestação e publicou no Instagram um vídeo gravado antes do nascimento do menino. Imagens que chegaram com uma reflexão sobre a gestação e onde destaca que apesar de não ter sido um 'mar de rosas', voltava a ser mãe. Veja aqui.

Por sua vez, Diogo Amaral esperou até às 12 badaladas para assinalar na mesma rede social o aniversário do filho mais novo.

"O meu Oliveirinha faz seis anos hoje. Sou um pai muito babado, muito feliz e com muita sorte por poder viver esta experiência num ambiente de amor e paz. Obrigado Oliveirinha do meu coração por me ensinares tanto e fazeres de mim uma pessoa melhor todos os dias. Amo-te", começou por dizer num vídeo antigo do menino, e não deixando depois de se declarar também à companheira.

"Obrigado Jessica Athayde Amaral, és a melhor mãe do mundo. Amo-te", escreveu.

Na legenda da publicação, acrescentou: "Tudo a dar os parabéns ao meu Oliveirinha do meu coração, se faz favor. Ps. Chamei Jessica à minha Célia, não foi engano… quando são assuntos sérios e com muito amor envolvido ela é a minha Jessica Athayde Amaral."

