Jessica Athayde e Diogo Amaral celebram o aniversário do filho este domingo, dia 8 de junho, e a atriz revelou nas stories da sua página de Instagram como é que acordaram o menino esta manhã.

O casal juntou-se a Mateus, filho mais velho de Diogo Amaral, e todos colocaram no rosto uma máscara com a cara de Cristiano Ronaldo.

"Eu, o Diogo e o Mateus acordámos o Oliveira assim hoje. Primeira festinha do dia", escreveu a atriz junto da imagem que mostra como ficaram com o máscara no rosto.

© Instagram_jessica_athayde

Leia Também: Diogo Amaral declara-se ao filho mais novo... e a Jessica Athayde

Leia Também: "Infelicidade e depressão durante aqueles 9 meses não foram brincadeira"