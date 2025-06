Mikaela Lupu conversou com o Notícias ao Minuto, na pré-abertura da Wells Garrett, 'Home of Beauty', em Lisboa, e começou por partilhar que "não tem uma grande rotina" de beleza, uma vez que tem um bebé de um ano e meio em casa. "Mas tento, pelo menos, limpar e hidratar."

Com a chegada ao verão, a atriz contou também que os melhores momentos de descanso nesta época do ano são "o campo, turismo rural, ouvir os grilos à noite".

Mãe do pequeno Duarte, que nasceu no dia 18 de janeiro de 2024, Mikaela Lupu abordou a maternidade, destacando que tem sido "desafiante, mas muito recompensador também".

"Ainda estou em casa com o meu bebé, estou a voltar ao trabalho aos poucos. Portanto, é 24 horas, não há pausas, não há férias, não há fins de semana. É muito puxado, mas estou a desfrutar", acrescentou.

Ainda sobre o pequeno Duarte, conta, "está a começar a dizer as primeiras palavras, na fase de descobrir o mundo".

"Quer mexer em tudo, mandar tudo aos ares, mandar-me tudo para a cabeça… Há dias em que custa, a pessoa tem que respirar fundo, muitas vezes. Mas também é ótimo poder vê-lo a aprender. Num dia, eles não conseguem subir um degrau, no dia a seguir, já conseguem. É uma grande vitória e é muito bom poder acompanhar isso de perto. Sei que sou muito privilegiada por poder estar ainda em casa com o meu bebé. Também estou a desfrutar, porque sei que é um privilégio", disse.

Mikaela Lupu está separada do pai do filho, Gonçalo Neves, e partilhou: "Quando há vontade dos dois de continuarem a fazer o melhor possível pelos filhos, acho que tudo se faz. Estamos os dois bem. Não estávamos em sintonia, e sinto que agora estamos mais em sintonia para connosco próprios, individualmente. Seremos sempre os pais do Duarte, portanto, teremos um caminho logo pela frente."

Sobre o regresso ao trabalho, a atriz recordou que gravou recentemente uma série, 'O Arquiteto', que vai estrear, em setembro, na TVI. Voltar ao ativo, diz, "sabe bem". "É voltar à vida, àquilo que fazia antes. É agridoce, é bom e também custa um bocadinho", confessou, referindo-se ao facto de estar a começar a deixar o filho para ir trabalhar.

Esta série é inspirada no escândalo sexual que envolveu o arquiteto Tomás Taveira, um projeto "desafiante, duro", como partilhou Mikaela Lupu. "Dá a volta ao estômago. A personagem passa ali uma situação complexa e é duro. Sendo mulher, é muito duro. Foi um regresso em grande, foi muito intenso. Houve cenas que custaram gravar. Mas faz parte."

No que diz respeito a oportunidades na arte de representar, Mikaela Lupu não esconde o desejo de poder interpretar uma vilã. "Não sei, devo ter um ar muito angelical. Fiz uma, no 'Jardins Proibidos', mas há uns bons anos que não [faço]. A pessoa está limitada com aquilo que tem. Não há muito a fazer, é esperar".

Leia Também: Casamento com Diogo Amaral? "Tenho um excelente marido, é um bom pai"