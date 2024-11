Foi em março que Mikaela Lupu anunciou o nascimento do primeiro filho, o pequeno Duarte. Na altura, a atriz contou que o parto decorreu em casa, experiência que recordou em conversa com o Fama ao Minuto na passada terça-feira, dia 12 de novembro, no lançamento do primeiro perfume da Salsa.

Ao abordar a maternidade, partilhou: "Está a ser muito intenso, ainda por cima o meu bebé não está em nenhuma escolinha. Estou em casa com ele e a família ajuda no que pode. Não o consigo deixar já numa escolinha e, enquanto puder, vou mantê-lo assim - em casa comigo. É um desafio muito grande, acho que é o maior que uma pessoa pode ter, ver os filhos crescer. E não é fácil. As noites também não são fáceis, é muito exigente, mas é tudo compensador".

O pequeno Duarte, diz, é um bebe sossegado, o que se comprovou durante o evento, tendo 'derretido' muitos corações e posado com a mãe para algumas fotografias.

Mikaela Lupu recordou ainda que teve uma gestação tranquila. "Não tive um único vómito, tive uma gravidez abençoada. Espero que, se houver uma próxima, seja igual", disse.

Ao lembrar o parto, realçou: "Foi intenso, foram dois dias, duas noites em trabalho de parto, e eu quis ter em casa. Foi uma loucura, mas já passou. E passou tão rápido que já quero um próximo".

Aliás, frisa, quer repetir a experiência de voltar a ter um filho em casa. "E deve ser ainda melhor, conhecendo o processo e saber aquilo que se passa", acrescentou.

Mikaela Lupu já regressou ao trabalho depois de ser mãe, algo que foi desafiante. "É andar com a bomba de leite atrás, estar a trabalhar, mas com a cabeça às vezes no bebé - se ele está bem, se já comeu... Mas gosto desta sensação de estar a mil e acho que as coisas fazem sentido assim, quando temos a vida preenchida", destacou.

"Mas é desafiante, claro. Já se dorme pouco sem trabalhar, com um bebé e a trabalhar, ainda se dorme menos", rematou.