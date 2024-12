Este ano o Natal tem um sabor e uma magia diferente para Mikaela Lupu. Isto porque é o primeiro desde o nascimento do filho. A atriz, recorde-se, foi mãe pela primeira vez em março, do bebé Duarte.

Em conversa com o Fama ao Minuto no lançamento do primeiro perfume da Salsa, que decorreu no dia 12 de novembro, Mikaela Lupu contou que já tinha a árvore de Natal montada em casa. "Sou daquelas pessoas que mal o verão acaba, monto a árvore de Natal (risos). Adoro a decoração, adoro tudo", acrescentou.

A atriz explicou também que nesta quadra natalícia cumpre as tradições "do costume". O bacalhau não falta à mesa e as prendas são abertas à meia-noite do dia 24 de dezembro.

Questionada se realiza alguma lista de desejos para o ano que se segue, a artista confessou que sim e que, "normalmente, faz mais perto da Passagem de Ano". Além disso, na noite de 31 de dezembro também cumpre algumas tradições, como comer as 12 uvas passas, mas isto "quando alguém se lembra de as comprar".

