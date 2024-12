Foi num evento natalício proporcionado pelo Auchan que Bibá Pitta conversou com o Fama ao Minuto sobre esta época festiva.

Como já nos tinha confidenciado no ano passado, a árvore de Natal é preparada no dia 15 de novembro, hábito que mantém desde que o filho mais novo nasceu há 18 anos.

Isto porque o filho, Dinis, iria nascer nessa altura e, por isso, antes de ir para a maternidade, Bibá Pitta deixou já a árvore montada. Dinis acabou por nascer no dia 20 de novembro de 2006.

No que toca a decorações, destaca, estas "duram" muitos anos. "Podemos perfeitamente reciclar, inovar. Já fiz árvores de Natal só com chapéus de Pai Natal e com luzes, já fiz árvores só com mensagens dos meus netos... E tenho a base desde o tempo da minha mãe, que uso sempre", contou, frisando que aposta na criatividade no momento em que decora a casa para a época festiva, mas sem pensar muito. "É o que me apetece no momento".

O dia 24 de dezembro é passado em sua casa com os netos, os filhos, a sogra, o pai... e há outra tradição que mantém - isto a pensar nos mais novos. Há sempre um membro mais velho da família que se veste de Pai Natal.

"Os meus netos sabem que têm de deixar um copo de leite e bolacha maria, porque o Pai Natal vem com fome. E ainda o apanham a correr, a dizer adeus", relatou. Além disso, mantém a tradição do sapatinho na árvore de Natal.

Ainda em conversa com o Fama ao Minuto, Bibá Pitta partilhou também os desejos para o próximo ano: "Que esteja tudo tranquilo, que venha o que vier porque não sabemos o dia de amanhã. E que todos tenhamos força para aguentar e para agarrar e seguir em frente".

