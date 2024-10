O dia começou com a notícia da morte de Marco Paulo, esta quinta-feira, dia 24 de outubro, aos 79 anos. O artista perdeu a batalha contra o cancro e foram muitas as caras conhecidas que lhe prestaram uma homenagem e lamentaram a sua partida.

Em conversa com o Fama ao Minuto, Bibá Pitta lembrou carinhosamente o artista português.

"Acho que o Marco Paulo estava doente há muito, muito tempo. Sempre cantei as músicas do Marco Paulo, acho que todos nós. Uns podem gostar e outros não, mas a verdade é que todos sabemos as músicas do Marco Paulo", começou por dizer.

"Sempre que tive com ele, era de uma humildade e simpatia... Um homem que vai ficar um ícone pela música dele, pela maneira de ser. Aquele homem nunca teve peneiras, era de bom trato", acrescentou, referindo, porém, que "não era amiga" próxima do cantor.

"Provavelmente, estaria a sofrer muito ultimamente e chegou a hora dele", rematou.

Leia Também: Revelados detalhes das cerimónias fúnebres de Marco Paulo