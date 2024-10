Marco Paulo nunca apresentou publicamente nenhuma namorada ou companheira oficial, chegando a especular-se que não o fazia para não desiludir as fãs que o veneravam e sonhavam um dia casar-se com ele.

Porém, na década de 1990, apresentou ao público uma amiga especial, Maria José Santiago, com quem posou dentro de uma banheira. A produção foi capa de revista e criou o rumor de que existia um romance entre os dois.

Após a morte do famoso cantor português, a artista espanhola quebrou o silêncio sobre a relação que os unia.

"Olá, sou a vossa amiga Maria José Santiago. Amiga e companheira de Marco Paulo, desse grande artista e grande pessoa que acaba de nos deixar. Um homem muito querido para mim, um companheiro excecional, um cantor maravilhoso", disse em declarações ao programa 'V+ Fama', da TVI.

"Um homem que conheci há 30 anos. Fui a um programa de televisão com ele pela primeira vez - creio que 'Praça da Alegria' [na RTP] - e, a partir daí, a nossa amizade foi crescendo, crescendo até chegarmos a partilhar momentos muito bonitos, momentos muito íntimos", contou, revelando que, "ano após ano", era convidada a passar o Ano Novo em Sintra e até alguns "momentos no verão".

"Posso dizer muitas coisas sobre ele, é um homem muito especial, um artista, um divo. É um divo que vai ficar na história de Portugal, porque sei que muita gente o adora", enalteceu ainda, apelando a que os portugueses construam "um monumento" em homenagem ao cantor.

Por fim, a amiga especial de Marco Paulo explicou o motivo pelo qual falhou as cerimónias fúnebres do cantor (realizadas no último fim de semana).

"Não pude estar com ele na respetiva despedida, porque tenho de trabalhar. É o que acontece a nós, artistas. Com grande desgosto, não poderei acompanhá-lo. Mas ele sabe no Céu, onde está, que o levo sempre no coração e tenho muito amor por ele. Levo-o sempre e tenho muita dor, muita dor, porque o amo muito. Continuarei a amá-lo", completou.

Marco Paulo, recorde-se, morreu a 24 de outubro, aos 79 anos, após uma prolongada batalha contra o cancro.

