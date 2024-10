Dias depois da morte de Marco Paulo, António Sala recorreu às redes sociais para recordar um momento vivido com o cantor.

"Anos oitenta e a força das emissões do 'Despertar ao Vivo'. Marco Paulo foi convidado especial de muitos desses espetáculos de rádio, com milhares e milhares de ouvintes. Aqui uma foto de um deles com Luisa Espírito Santo, o nosso saudoso artista, a Olga Cardoso e este vosso amigo. Será sempre bom recordar Marco Paulo", disse junto de uma imagem que mostrou aos seguidores.

De recordar que Marco Paulo morreu no dia 24 de outubro, aos 79 anos, vítima de cancro.

