Já são conhecidos os detalhes das cerimónias fúnebres de Marco Paulo. Segundo um comunicado partilhado pela agência funerária, "o féretro do cantor estará em camara ardente no próximo dia 25 de outubro, entre as 16h00 e as 22h00, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela, em Lisboa, e no dia 26 de outubro entre as 9h00 e as 12h00.

A mesma nota informa ainda que "as exéquias fúnebres terão o seu início dia 26 de outubro, às 14h30, com missa de corpo presente, saindo o cortejo fúnebre em seguida para o cemitério dos Prazeres, em Lisboa".

Marco Paulo, recorde-se, morreu esta quinta-feira, dia 24 de outubro, aos 79 anos.