As cerimónias do último adeus a Marco Paulo já começaram. O cantor estará em câmara ardente entre as 16h e as 22h desta sexta-feira, dia 25 de outubro, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela, em Lisboa.

Antes de as 'portas' se abrirem para os fãs poderem homenagear o artista, a família e amigos tiveram um momento privado para se despedirem de Marco Paulo.

Como a SIC Notícias mostrou num direto que fez momentos antes das 16h, vários fãs aguardaram pelo fim do velório reservado para poderem prestar um tributo ao seu ídolo.

Muitas pessoas levaram imagens do cantor, inclusive camisolas com uma fotografia do artista, e cantaram músicas de Marco Paulo enquanto esperavam.

De recordar que amanhã, 26 de outubro, o cantor continuará em câmara ardente entre as 9h00 e as 12h00. "As exéquias fúnebres terão o seu início às 14h30 com missa de corpo presente, saindo o cortejo fúnebre em seguida para o cemitério dos Prazeres, em Lisboa".

