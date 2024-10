O Presidente da República esteve presente no velório de Marco Paulo, que se realiza esta sexta-feira, dia 25 de outubro, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela, em Lisboa.

"Era uma pessoa com uma bondade ilimitada, uma disponibilidade total, as pessoas nem conhecem as pessoas que ajudou ao longo da vida porque ele não gostava de falar nisso. Ajudou muita gente, esteve próximo de muita gente e, sendo uma pessoa que tinha uma vida muito agitada, do ponto de vista artístico, o que é facto é que tinha sempre uma palavra, uma atenção, uma compreensão para as pessoas, e as pessoas sentiram isso", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à porta do velório.

"Todos se tiveram de vergar à sua bondade, à sua maneira de ser, à sua maneira de estar. Mesmo quando sofria, manteve um lado de esperança, de aparente otimismo. Basta ver a fila aqui. Está no coração dos portugueses", continuou.

O Presidente enalteceu ainda a contribuição do cantor para "a felicidade de tanta gente".

"Portugal está de luto. Sobretudo um Portugal muito popular", concluiu Marcelo Rebelo de Sousa, que não poderá estar presente nas cerimónias fúnebres marcadas para este sábado, por "compromissos inadiáveis".

De recordar que amanhã, 26 de outubro, o cantor continuará em câmara ardente entre as 9h00 e as 12h00. Já o funeral terá início às 14h30, com missa de corpo presente, saindo o cortejo fúnebre em seguida para o cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

