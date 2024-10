Manuel Luís Goucha marcou presença no velório de Marco Paulo, que está a acontecer esta sexta-feira, dia 25 de outubro, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela, em Lisboa.

"Aprendi recentemente que um abraço, muitas vezes é, nestas ocasiões, muito reconfortante junto das pessoas que estão em sofrimento. Por isso, decidi não só vir honrar o cantor, o artista, mas também vir dar um abraço a figuras que lhe eram próximas e que estarão certamente muito tristes, nomeadamente o seu afilhado que, aliás, acompanhou o Marco Paulo em muitos programas de televisão nos quais eu era o apresentador", revelou Manuel Luís Goucha à SIC Notícias.

O apresentador - que referiu que mantinha uma relação exclusivamente "profissional" com Marco Paulo - lembrou que o cantor ia sempre acompanhado de muitas fãs a todos os programas de televisão.

"Sempre arrastou milhares e milhares de fãs. Muito pela voz e, sobretudo, por cantar ao coração."

Também o Presidente da República esteve presente no velório. "Portugal está de luto. Sobretudo um Portugal muito popular", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

De recordar que amanhã, 26 de outubro, o cantor continuará em câmara ardente entre as 9h00 e as 12h00. Já o funeral terá início às 14h30, com missa de corpo presente, saindo o cortejo fúnebre em seguida para o cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

