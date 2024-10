Vários são os artistas que se têm juntado este final de tarde no velório de Marco Paulo.

Tony Carreira esteve presente no final da tarde desta sexta-feira, dia 25 de outubro, no velório de Marco Paulo, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela, em Lisboa.

De recordar que amanhã, 26 de outubro, o cantor continuará em câmara ardente entre as 9h00 e as 12h00. Já o funeral terá início às 14h30, com missa de corpo presente, saindo o cortejo fúnebre em seguida para o cemitério dos Prazeres, em Lisboa.