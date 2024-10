A família de Marco Paulo tornou pública uma nota oficial, partilhada na página de Facebook do cantor, na qual lembrou os detalhes relacionados com as suas cerimónias fúnebres.

O intérprete de 'Maravilhoso Coração' estará em câmara ardente a partir desta sexta-feira, dia 25 de outubro, entre as 16h00 e as 22h00, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela, em Lisboa, e no dia 26 de outubro entre as 9h00 e as 12h00.

As exéquias fúnebres terão o seu início dia 26 de outubro, às 14h30, com missa de corpo presente, saindo o cortejo fúnebre em seguida para o cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

A família de Marco Paulo explicou, em seguida, que o público poderá fazer parte das cerimónias, cumprindo assim a sua última vontade. "Seguindo a sua vontade, a família quer dar a possibilidade ao público de se despedir do artista", explicaram.

Por fim, foi dedicado um agradecimento pela onda de carinho que se tem verificado após ter sido anunciada a morte do artista: "A todos agradecemos as mensagens de carinho neste momento tão doloroso. Juntos cumpriremos a vontade do nosso querido Marco: 'Quanto mais vocês cantarem, mais eu vos ouço lá em cima'".

Marco Paulo morreu aos 79 anos após uma longa batalha contra o cancro.