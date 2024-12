Decorar a casa a rigor no Natal é uma das 'tradições' que Marta Andrino mantém, e faz questão que os filhos, António e Manuel, participem em tudo.

Aliás, como contou ao Fama ao Minuto no Open Day Natal Auchan, até "criam muitos dos efeitos".

Já no que à mesa diz respeito, confessa, esta não é a parte que mais associa a esta época festiva do ano. Para si, as melhores memórias são os momentos passados em família, recordando em especial os dias em que dormia com os primos em casa dos avós.

O que é para si o Natal? Decora a casa a rigor?

Gostamos muito. Decoro a casa a rigor, vivemos muito o espírito natalício, fazemos tudo em família. Não é os miúdos chegarem a casa e já estar tudo montado. Não! Demora os dias que demorar, estamos juntos a fazer as decorações. E em cada ano acabámos por criar muitos dos efeitos da casa, e adorámos decorá-la tanto por dentro como por fora.

As decorações são feitas muitos dias antes ou quase na véspera?

Vai variando de ano para ano pela disponibilidade. Dia 1 de novembro às vezes já montei a árvore, às vezes é a 1 de dezembro, outras vezes estou com a árvore montada até fevereiro... Não há um padrão fixo.

Na mesa de Natal, têm tradições?

Aí somos pouco tradicionais. Quando vamos para os Açores [de onde é natural Frederico Amaral, companheiro da atriz e também ator] temos a galinha e o bacalhau, muito simples. Nós cá não somos tão tradicionais. Temos o bacalhau e o peru mas, se for preciso, está transformado, adaptado [para que todos gostem]. A minha forma de ver o Natal não se associa tanto à comida. Associa-se mais ao momento em família, aos jogos, às brincadeiras...

Uma memória de um Natal da infância que permaneça por alguma razão especial?

Gosto muito das memórias que tenho de depois ficarmos os primos todos a dormir na minha avó e acordarmos de manhã, brincávamos todos juntos com os brinquedos que tínhamos recebido... É mais essas vivências em família. Nunca tivemos a presença do Pai Natal (ninguém se vestia de Pai Natal).

E como são os seus filhos em relação ao Natal?

Muito entusiastas. Acreditam no Pai Natal e estão radiantes porque vai chegar essa época novamente.

