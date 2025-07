A equipa que gere as redes sociais de Bruno de Carvalho resolveu pronunciar-se devido aos últimos acontecimentos passados na casa do 'Big Brother Verão'.

Depois de o antigo presidente do Sporting Clube de Portugal ter sido sancionado por ter "ultrapassado os limites" com ofensas e ameaças dirigidas a Afonso Leitão, os seus representantes deixaram um aviso à TVI e à produtora do reality show - a Endemol.

"O Bruno quando vai repetir um 'Big Brother' já deveria saber que iriam sair imagens sem todas as cenas e narrativas que só o pretendem visar, humilhar e denegrir.

TVI e Endemol, nós vemos tudo também. Até as vossas intenções.

O Bruno deveria saber como se operam as coisas naquela 'casa'. Depois de provocações constantes e baixas, ele teve reações a quente, mas foi o único a ser homem e pedir desculpa para que o Afonso não tivesse fãs do Bruno à sua espera", lê-se na página oficial da figura pública.

Daniela Santos e Bruno de Carvalho: Afinal quem deu em cima de quem?

Depois da discussão com Afonso Leitão, Bruno de Carvalho voltou a protagonizar uma tensa troca de palavras na casa do 'Big Brother'. Desta vez, foi Daniela Santos a coprotagonista.

"Alguma vez dei em cima de ti, fui eu que dei em cima de ti?", começou por questionar a bailarina de 'Dança Com as Estrelas', que ouviu em seguida Bruno de Carvalho confirmar esta afirmação.

"Os testamentos que me mandas de ciúmes sou eu que te mando a ti? Sim, o Afonso estava comigo e viu", ripostou Daniela.

"Mas o quê? Quais testamentos? Estás a falar do quê?", disse Bruno. "Já te disse para não te esticares para cima de mim, não te estiques que começo aqui a contar as cosias todas", continuou.

"Tenho tudo guardado, Bruno. Tu ias viajar e mandavas-me mensagens, queres que eu diga que mensagens eram?", atirou a bailarina.

Já Bruno de Carvalho defendeu-se dizendo que era Daniela quem lhe enviava mensagens e assegurou tê-las mostrado a várias pessoas, incluindo a filha mais velha - que "fartou-se de rir" ao lê-las.

"Quais mensagens, eu nem te respondo à maior parte das mensagens", assegurou Daniela Santos.

A equipa que representa Bruno de Carvalho na sua ausência reagiu igualmente a esta alegada troca de mensagens com Daniela Santos.

"A Daniela anda pela casa a mentir. Estava interessada no Bruno, mas como ele só queria a sua amizade 'azedou'. É um problema das mulheres manipuladoras e falsas. Desde que o Bruno se fartou das suas insinuações e colocou os pontos nos 'is', anda pela casa a ter conversas cheias de malícia e falsidade. É triste assistirmos a uma mulher que se dá ao luxo de mentir apenas para tentar ter fama de 'matadora'. A Daniela revelou-se como pessoa, falsa amiga e jogadora. É triste, mas pode ser que assim o Bruno aprenda a escolher as amizades de vez. Acorda, Bruno. Acorda, Portugal", declararam.

"Nós já vimos os testamentos que falas e em nenhum o Bruno mostrou interesse em ti. Já tu, desde carros, Dioguinho e favores. Deste em cima dele forte e feio", pode ainda ler-se na mesma mensagem, partilhada na conta oficial de Instagram de Bruno de Carvalho.

