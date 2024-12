Mãe das gémeas Maria Inês e Maria Beatriz, de três anos, fruto da relação com Gonçalo Câmara Pereira, Marta Faial não deixa de reconhecer que o Natal ganhou uma nova magia depois do nascimento das meninas.

A atriz é das pessoas que gosta de decorar a casa, mas não é adepta do "consumismo". Além disso, sendo filha de pais separados, nesta quadra festiva acaba por passá-la em vários locais.

Ainda em conversa com o Fama ao Minuto no Open Day Natal Auchan, Marta Faial referiu - no que diz respeito a tradições - que há "algumas coisas que todos os anos têm de ser feitas".

Qual a sua relação com o Natal? É das pessoas que decora a casa a rigor?

Decoro, sim. Gosto bastante do Natal, da mensagem do Natal em si, não tanto da parte consumista e das prendas. Gosto da ceia, de arranjar a casa durante esses meses (novembro, dezembro e janeiro), ter a casa com cores mais quentes - um verde escuro, um vermelho, as mantas com aquele padrão tartan. Ter a casa quentinha e fofinha, e com uma grande árvore de Natal.

Mas as decorações são feitas cedo ou mais perto da data?

Costumo fazer mais perto [da data]. Às vezes muito perto mesmo, e depois deixo arrastar ali no mês de janeiro. Há o Halloween antes e tenho crianças, portanto, há outras festividades antes...

E as filhas ajudam a decorar?

Ainda são muito pequeninas. No primeiro ano, obviamente, não. Agora neste que passou ainda andaram a brincar com as luzes. Acho que este ano, com três anos, já vai ser uma coisa muito gira para elas.

No que diz respeito à mesa de Natal, tem alguma tradição?

Há algumas coisas que todos os anos têm de ser feitas. Um prato específico da minha mãe, um doce específico meu... Passo o Natal em vários sítios. Tenho a minha casa, mas depois tenho a ceia na casa do meu marido, sempre tive pais separados, portanto também vou a casa do meu pai e de outros amigos... No Natal acabam por ser três dias a andar de um lado para o outro.

Como tem vivido o Natal depois de ser mãe? É completamente diferente...?

É óbvio que para elas é outro encanto. Se achava piada ao Natal, agora acho muito mais. Aquele momento em que pegam nas prendinhas e vão abrir, e têm aquele entusiasmo... Quando estão com primos da idade delas, o entusiasmo, as brincadeiras... Também fazemos jogos de família. É importante e são memórias muito boas que vão guardar.