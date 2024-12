Para algumas pessoas o Natal é uma época muito especial, mas também há quem não dê muito valor a esta quadra festiva, como é o caso de Leonor Seixas.

Em conversa com o Fama ao Minuto, no Open Day Natal Auchan, a atriz destacou que não é pessoa de decorar a casa toda a rigor, mas não deixa de ter uns apontamentos alusivos a esta época festiva.

E apesar de não ser "uma pessoa muito 'natalícia'", não deixa de gostar da mesa típica portuguesa que se prepara para o Natal.

De recordar que Leonor Seixas é mãe de uma menina, Júlia, que nasceu em março do ano passado e é fruto da relação com Miguel Oliveira.

Como é que é a sua relação com o Natal?

Não ligo muito. O Natal é uma desculpa ótima para juntar as pessoas, se quisermos. Às vezes, no Natal, tenho feito muitas viagens. Mas não sou uma pessoa muito 'natalícia'.

Como será este ano o Natal?

Ainda nem sequer pensei nisso, não sei mesmo como é que vai ser. Agora tenho uma bebé, portanto, as coisas mudam um bocadinho. Mas ela é muito bebé, por isso ainda não liga, não percebe. Não vou mentir, gosto e acho giro poder haver uma estrutura de decoração e de vida. Mas o que se deve mesmo fazer é aqueles momentos de estarmos todos juntos e aproveitar. Cada vez mais a vida pede isso - estarmos com quem queremos. Não tem que ser com a família.

Mas costuma decorar a casa a rigor?

Não. Decorei a casa quando foi o Halloween, porque gosto muito do Halloween. Mas gosto de apontamentos, não sou de fazer uma árvore [por exemplo]. Adoro comer, é sempre giro ter uma mesa bonita e uma refeição...

Há algum tipo de comida específica, alguma tradição?

É o bacalhau e depois o peru. Isso gosto e acho giro manter a tradição portuguesa, mas se não acontecer isso, também está tudo bem. É sempre uma boa desculpa para fazer isso e para juntar as pessoas que gostamos. Apesar de adorar receber presentes e de dar, gosto de dar quando me apetece e não porque tenho que dar. Agora que sou mãe, não quero nada entrar numa vida consumista louca em que toda a gente dá presentes. Acho que o Natal não é sobre isso e começou a ser. Gosto muito mais de pôr umas coisas giras em casa, ter uma árvore, juntar as pessoas, uma boa comida... Isso para mim é giro, é saboroso, é carinhoso. O resto, acho tudo demasiado.