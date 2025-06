Helena Coelho rumou a Londres para ver o concerto de Beyoncé na cidade inglesa da passada quinta-feira. A artista apresentou-se pela quarta vez no estádio do Tottenham Hotspur, no âmbito da 'Cowboy Carter Tour'.

A influencer foi com o amigo André Costa e o look escolhido foi de acordo para a ocasião. Helena usou um vestido branco fluido, com um cinto castanho, um chapéu de cowboy e umas botas de cano alto também castanhas.

"Noite de ir ver a real diva Beyoncé. Que espectáculo, que voz, que perfeição, que poder!", escreveu na legenda da partilha.

