1. Planeie

Faça uma lista de compras de maneira a evitar comprar comida que não precisa e planeie refeições saudáveis para toda a semana. Um estudo feito com consumidores da cidade norte-americana de Pittsburgh, publicado no Journal of Nutrition Education and Behavior, seguiu 1300 compradores com excesso de peso ou obesidade e concluiu que os que faziam a lista de compras antes de irem ao supermercado tendiam a escolher comida de melhor qualidade e tinham um peso mais baixo.

2. Durma, mas durma bem

Passar cinco dias a dormir pouco - menos do que cinco horas por noite - pode ser o suficiente para fazer com que uma pessoa engorde cerca de um quilo, concluiu um novo estudo da Universidade do Colorado em Boulder, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, quem passa mais horas acordado, embora gaste mais energia, come mais do que precisa e, assim, ingere uma quantidade de calorias maior do que gasta.

3. Monte um "ginásio" em casa

Pode ser um tapete e dois pesos. Aproveite o pouco tempo livre e faça algum exercício em casa. Pode sempre aceder a plataformas de vídeo online e assistir a vídeos com 10 minutos de exercício. Há esquemas intensivos que podem fazer muito por si, pelo seu corpo e pelo seu coração.

4. Afaste o pensamento do tudo ou nada

Lá por não ter tempo para fazer uma hora de ginásio, não precisa de abandonar por completo a ideia de fazer desporto. Vá de bicicleta para o trabalho ou use os 10 minutos de intervalo a meio da manhã para dar uma caminhada. Faça exercício, mesmo que seja pouco. 10 minutos a meio da manhã, mais 10 à tarde e à noite vão ajudá-lo a manter um corpo saudável. Trocar o carro pela bicicleta pode fazê-lo emagrecer até 7 quilos em dois anos. É o que mostra um estudo com 3 269 voluntários publicado no Journal of Epidemiology & Community Health.

5. Coma fibras

Coma pelo menos 30 gramas de fibra por dia (a partir de alimentos, não suplementos). As pessoas que fizeram isso durante um ano perderam quase tanto peso como aqueles que seguiram uma dieta complicada, revelou um estudo de Yunsheng Ma da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. A explicação é simples: comer alimentos ricos em fibras, como cereais integrais, feijões, frutas e legumes, faz senti-lo saciado.

6. Junto o útil ao agradável

Passeie com o seu filho ao final do dia no jardim atrás de sua casa. Aposte em atividades em grupo, mesmo que seja uma vez por semana. Vá ao supermercado a pé. Junte o útil ao agradável e perca peso com isso. A perda de peso está associada a percursos de pelo menos 30 minutos diários. Meia hora não é assim tanto tempo!

7. Não se sente nos transportes

Fique de pé. Isso vai ajudá-lo a tonificar os músculos. As curvas e as contra-curvas são óptimas para treinar abdominais, braços e costas.

8. Controle o stress

Há três coisas que influenciam o peso: o que come, o exercício e como gere o stress. O stress pode influenciar vários comportamentos, incluindo o sistema digestivo. O stress influi sobre aquilo que come e como processa as calorias. Um estudo americano da Universidade de Ohio observou a rotina de várias mulheres e constatou que as com níveis de stress mais alto assistiram a uma redução no dispêndio calórico.

9. Beba água com limão

Evite os refrigerantes. Estes têm, em média, 9 gramas de açúcar, segundo dados dos serviços de investigação agrícola norte-americanos (USDA). Se a água tem pouco sabor, adicione-lhe umas rodelas de limão. Num final do ano, podem poupar até cinco quilos com a não ingestão destes açúcares.

10. Use redes sociais

Um estudo de 2014 do Imperial College London descobriu que as redes sociais podem ser alternativas viáveis e práticas para grupos de apoio de perda de peso, funcionando quase como o vigilantes nas tarefas de exercício. Falar sobre a sua jornada desportiva no seu círculo social pode desafiá-lo a fazer mais por si.

11. Coma comida congelada saudável

Não se desculpe com a falta de tempo para pôr uma lasanha ou uma pizza congelada no forno. Existem soluções saudáveis, como misturas de vegetais. Controlar o que come é a melhor forma para conseguir um corpo saudável.

12. Faça exercício de alta intensidade

20 minutos de exercício intensivo podem ajudá-lo a tonificar mais os músculos do que 45 minutos numa máquina elíptica, por exemplo. Existem vários esquemas intensivos, basta procurar a ajuda certa!

13. Coma pequenas porções

A maioria das pessoas não precisa de ingerir mais de 1500/2000 calorias por dia, segundo recomendações da Direção-Geral de Saúde. Por isso, tenha cuidado quando escolhe a sua ementa diária e evite ingerir calorias em excesso.

14. Use as escadas

As orientações atuais de exercício do governo norte-americano, baseadas em evidência científica, recomendam que adultos saudáveis pratiquem 150 minutos semanais de exercícios em intensidade moderada. Se subir estadas três ou quatro vezes por dia pode estar a contribuir para estes minutos de exercício, já pensou?

15. Não salte refeições

Estar mais do que quatro ou cinco horas sem reabaster pode diminuir o metabolismo, afetar a produção e regulação das hormonas assim com os níveis de insulina, contribuindo para escolhas alimentares pouco saudáveis quando finalmente decide comer.

16. Reflita sobre as suas prioridades

Muitas pessoas acham que não têm tempo para fazer exercício porque não vêm no desporto uma prioridade. Mas de facto fazer exercício é tão importante como tomar banho, diz José Silva Cardoso, médico e antigo presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.

17. Use tecnologia no desporto

Muitos têm a capacidade de memorizar o dispêndio energético diário, sequências ou esquemas para manter o corpo em forma. Se não é o sue caso, poupe tempo e arranje um relógio ou uma app que o ajude a manter-se atualizado e a par das calorias que tem de perder. Por outro lado, estas ferramentas dão-lhe um incentivo extra para ganhar coragem e fazer exercício.