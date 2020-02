A obstipação, também conhecida como prisão de ventre, traduz-se na dificuldade persistente ou incapacidade total em evacuar, causando mal estar e, por vezes, dores na zona do abdómen.

A maior parte das pessoas, ao longo da sua vida, experimenta períodos de obstipação, que na maioria dos casos não apresentam gravidade, e que podem fazer-se sentir por um período temporário. No período de obstipação, geralmente, as fezes são duras e fragmentadas, o que provoca grande desconforto abdominal (dores, flatulência e inchaço) e é frequente recorrer-se a laxantes de forma a auxiliar a evacuação. Quando não se consegue controlar os gases e as fezes. Médica explica como se trata a incontinência fecal Ver artigo

Em geral, este problema afeta cerca de 20% da população portuguesa, sendo que 40% das grávidas também refere este sintoma.

Contudo, quando este episódio é crónico e não é devidamente tratado, pode dar origem a outros sintomas, nomeadamente, hemorróidas, incontinência fecal ou impactação fecal, que se traduz por acumulação de fezes com dureza no reto. Estima-se que a obstipação crónica afete entre 12 a 19% da população geral, sendo mais elevada essa estimativa na população idosa (30 a 40%). Em caso de obstipação persistente será importante procurar ajuda médica, de forma a fazer um diagnóstico correto, especialmente se for idade superior a 50 anos, uma vez que a partir dessa idade, o risco de desenvolvimento de polipos e cancro do cólon aumenta.

Por outro lado, a obstipção pode ser um sintoma comum em algumas doenças, nomeadamente nas doenças inflamatórias intestinais (doença de Crohn ou colite ulcerosa) e a síndrome do intestino irritável.

As causas da obstipação poderão estar associadas a diversos fatores, porém, os hábitos alimentares (alimentação desequilibrada e incorreta), a inatividade física e o sedentarismo são os mais comuns.



Como posso melhorar a função intestinal?

O consumo diário de fibra em Portugal é em média de 17,7g, significativamente inferior ao consumo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (>25g/dia). De forma a melhorar a função intestinal é necessária a ingestão de fibra alimentar. Esta tem a capacidade de reter a água, que se encontra no intestino, contribuindo para que as fezes se tornem mais moles e acelerando a motilidade intestinal. Assim, o processo de evacuar torna-se mais fácil. Por essa razão, para além do aumento de consumo de fibra, é imprescidível que ingira mais de litro e meio de água ao longo do dia.

A prática regular de exercício físico, quer seja de intensidade leve ou moderada, é fundamental para promover uma boa função intestinal, pois também contribui para melhorar a motilidade e o processo de evacuação, bem como diminuir a flatulência excessiva que ocorre durante a obstipação.