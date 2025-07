Desde que se divorciou de Angelina Jolie, Brad Pitt ganhou uma nova perspetiva sobre a vida. A estrela de Hollywood quer seguir em frente e colocar o passado para trás das costas.

"O divórcio é algo que tem vindo a controlar a sua vida durante anos", referiu uma fonte à revista Us Weekly. "Ele amava-a e sabe que cometeu erros", notou ainda.

Segundo a mesma fonte, o processo de separação - que se prolongou ao longo de oito anos - foi uma "situação tóxica".

Recorde-se que Brad Pitt e Angelina Jolie começaram a namorar em 2004. Os dois deram o nó 10 anos depois, contudo, o casamento apenas durou dois. Ao longo dos 12 anos de relacionamento foram aumentando a família e têm seis filhos em comum: Maddox, de 23 anos, Pax, 21, Zahara, 20, Shiloh, 19, e os gémeos Vivienne e Knox, de 16.

Após a separação, Brad Pitt afastou-se dos filhos, sobretudo depois de um incidente que aconteceu em 2016.

Os pormenores das alegadas agressões de Brad Pitt a Angelina Jolie em avião

Um das situações mais mediáticas relativas ao divórcio de Angelina Jolie foram as alegadas agressões que esta sofreu, por parte de Brad Pitt, durante um voo privado em 2016.

Num processo em tribunal, a atriz, de 50 anos, alegou que o então marido, de 61, "sufocou um dos seus filhos e bateu no rosto a outro". Para além disso, Pitt também terá agarrado na cabeça de Jolie, "sacudindo-a".

"A certo momento, entornou cerveja em Jolie e cerveja e vinho tinto nas crianças", lê-se nos documentos. Neste momento, as crianças tentaram se proteger, não contendo o choro, uma vez que estavam bastante assustadas.

Em setembro desse ano, Brad Pitt foi investigado por acusações de abuso infantil. Contudo, as autoridades decidiram não levaram o processo em frente uma vez que em 2019 Pitt declarou que estava sóbrio, depois de uma batalha contra o vício no álcool. "Foi acordado por todas as partes que as acusações criminais neste caso não seriam prosseguidas devido a vários fatores", realçou-se.

A esperança no futuro (apesar do presente agridoce)

Apesar das divergências com os filhos até então, Brad Pitt tem esperança que no futuro as coisas se resolvam. "O seu maior arrependimento é não conseguir corrigir as coisas. O caso terminou, mas não há vencedores", referiu a mesma fonte.

"Ter concluído isto é um alívio. Mas por outro lado tem sido difícil porque não tem uma relação muito boa com os filhos.

Por enquanto, Brad Pitt quer continuar a trabalhar para se manter sóbrio. "Desde que parou de beber, que tudo mudou", realça-se. Contudo, Jolie ainda não está preparada para o perdoar e, provavelmente, nunca irá estar.

De notar que, atualmente, Brad Pitt mantém uma relação com Ines de Ramon, que começou no final de 2022.