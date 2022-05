Uma correta higienização e branqueamento dentário são algumas das formas de manter um sorriso branco ideal, mas por cada técnica capaz de os branquear, há alimentos preparados para os manchar. Para que seja mais fácil evitar os famosos “dentes amarelos”, a cadeia de clínicas especializadas em ortodontia invisível Impress alerta para os cinco alimentos capazes de manchar dentes brancos e aconselha a um consumo moderado de cada um deles:

1. Café

Se há principal culpado quando se fala em manchar os dentes é o café. Com uma pigmentação forte, o café pode transferir a coloração para a dentina, causando manchas e o escurecimento gradual ao longo da vida;

2. Ketchup

Ácido, bem pigmentado e com tendência a agarrar-se aos dentes, o ketchup também está na lista dos alimentos que mancham os dentes. Para ajudar, a solução passa por ingerir primeiro alguns vegetais que ajudem a criar uma película protetora e só depois desfrutar do famoso molho de tomate;

3. Vinagre balsâmico

Se é verdade que é saudável, também é verdade que mancha os dentes. Devido à sua cor natural mais escura, o vinagre balsâmico pode ajudar ao escurecimento dos dentes se não for rapidamente removido com a ajuda de outros alimentos e de uma boa higienização;

4. Beterraba

A cor da beterraba é conhecida por ser intensa e o seu efeito nos dentes também. A forte pigmentação deste vegetal é causadora de manchas nos dentes, mas é sob a forma de sumo que a beterraba se torna ainda mais desafiante na tarefa de manter os dentes brancos;

5. Vinho

Diz-se que um copo de vinho por dia faz bem à saúde, mas aos dentes brancos… nem por isso. O vinho é conhecido por impulsionar o escurecimento dos dentes pois a sua acidez permite a adesão dos pigmentos naturais da bebida com maior facilidade. Assim, o truque assenta em alternar copos de vinhos com copos de água para evitar que os pigmentos fiquem demasiado tempo em contacto com a superfície dentária.

Na impossibilidade de se evitar por completo a ingestão destes alimentos, a Impress alerta para a importância de reforçar o cuidado com uma boa higiene oral. Ainda assim, após o consumo de cada um destes alimentos, a solução passa por bochechar com água e aguardar cerca de 30 minutos a uma hora, para que se retire o excesso de pigmentos e não se deixe a superfície dentária ainda mais suscetível a estes. Ao logo de todo ano, é ainda importante adotar hábitos de higiene regulares e adaptados a cada necessidade, bem como procurar a ajuda de um médico dentista ou ortodontista para preservar o sorriso perfeito.