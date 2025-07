O mundo da música em Portugal está de luto. Luís Jardim, uma das maiores referência nacionais lá fora, morreu esta sexta-feira, 4 de julho, no dia em que completava 75 anos de vida.

Após a notícia da morte, várias figuras públicas já reagiram a esta partida através de partilhas nas redes sociais.

Cristina Ferreira foi uma das primeiras. Numa partilha nas stories do Instagram, deixou as seguintes palavras: "Gostava tanto dele. Tanto. Foi sempre maravilhoso em todos os programas que fiz com ele. A 'Tua Cara Não Me é Estranha foi muito dele".

Manuel Luís Goucha, que apresentou o programa 'A Tua Cara Não Me É Estranha' ao lado de Cristina, afirmou numa publicação: "Passámos noites gloriosas no 'A tua cara não me é estranha'. Perdi-lhes a conta tantas as edições que fizemos. Ficou o respeito e admiração pela tua frontalidade, a graça do teu português com sotaque da Madeira e de outros mundos por onde andaste produtor e músico e o riso com que coroávamos as nossas conversas. Obrigado Luís".

Fátima Lopes questionou-se: "Que semana é esta, meu Deus? Mais uma notícia muito triste.

O Luís Jardim era uma pessoa super alegre, um homem muito simpático, bom colega, excelente profissional. Cruzámo-nos várias vezes em trabalho, em programas de televisão, e ele sempre foi muito querido e carinhoso comigo, com toda a equipa e com todos os convidados.

Isto não está certo. Hoje deveríamos estar a celebrar o seu aniversário, a sua vida e não a lamentar mais uma gigante perda….

Um grande abraço a toda a família e amigos!"

Sílvia Rizzo lembrou a sua participação no programa 'A Tua Cara Não Me é Estranha'.

O ator Heitor Lourenço deixou as seguintes palavras: "Querido Luís Jardim, se nas novas voltas em que te continuaste, se nessas andanças pela Viagem, encontrares a Maria João recordem o que nos divertimos, muitas vezes até às 6 da manhã, no estúdio, depois do 'A Tua Cara não me é Estranha'. Foi aí que conheci a tua bonomia, a tua coolness, a humanidade. Guardo. Abraço. Beijinhos para a Teresa".

Já Melânia Gomes partilhou o vídeo da sua atuação com Luís Jardim no programa de talentos da TVI, lembrando ainda a última vez que se encontraram.

Também Maria Sampaio não ficou indiferente e referiu: "Deus te guarde, meu querido amigo".

Luciana Abreu reagiu partilhando a notícia da morte com emojis em sinal de tristeza.

Daniel Oliveira fez o mesmo.

Também Miguel Albuquerque, presidente do governo da Madeira, deixou uma sentida homenagem ao músico, produtor, professor e percussionista (também madeirense de nascimento), realçando o seu papel de grande destaque na música.

"É com profunda tristeza que me despeço do meu querido amigo Luís Jardim. Natural da Madeira, o Luís foi muito mais do que um brilhante músico e produtor musical, foi uma pessoa generosa, talentosa e inspiradora", referiu na homenagem que poderá ler completa de seguida: