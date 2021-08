A história da sexualidade e do orgasmo sempre demonstrou algumas controvérsias, com períodos mais castradores do que outros. Mas os tempos mudaram, e hoje a sexualidade é parte integrante do indivíduo.

No entanto, as conversas sobre o sexo continuam a ser silenciadas pelo peso da história e da educação. Desta forma, é ainda necessário reforçar que falar de sexo, de masturbação e de orgasmo é algo natural.

O orgasmo é, para muitos, um dos únicos momentos em que se consegue estar completamente focado no momento presente, no prazer e nada mais. A mente desliga-se de todos os outros pensamentos, o importante é sentir e deixar-se ir.

Está cientificamente demonstrado que o orgasmo tem um impacto significativo e positivo na saúde mental e na qualidade de vida.

Alguns dos principais benefícios do orgasmo na saúde mental

Diminuição da ansiedade: Este é um dos mais notórios, durante o orgasmo é libertada uma das hormonas responsáveis por diminuir a ansiedade e aumentar as sensações de calma e de relaxamento. A oxitocina é conhecida como a hormona do prazer.

Melhora a qualidade do sono: A libertação hormonal durante o orgasmo ajuda a dormir melhor, a ter um sono mais reparador. A qualidade do sono reflete-se também na parte psicológica e emocional.

A libertação de endorfinas provoca uma sensação de bem-estar geral e tranquilidade.

Aumenta a autoestima: De acordo com vários estudos, a autoestima é influenciada positivamente quando a pessoa sente que se está a permitir sentir e entregar-se ao prazer.

De referir que o orgasmo pode ser alcançado de várias formas, não sendo obrigatório ter alguém para o sentir. Basta literalmente, cuidar de si.

É importante ter este conhecimento acerca de nós próprios, conhecer e/ou descobrir o nosso próprio ponto “O” - de orgasmo - e entender qual é a sensação.

Apesar do orgasmo ser diferente de pessoa para pessoa e de homens para mulheres, existem algumas sugestões que podem ser comuns para todos, seguem algumas:

Permita-se conhecer o seu corpo, o seu ponto "O". Toque-se, sinta-se. Recorde-se que tudo isto faz parte de si! Desfrute e cuide de si.

Deixe-se levar pelas sensações. Concentre-se apenas no momento que está a ter, tenha plena consciência das suas sensações e sinta-as apenas.

Liberte-se de pensamentos intrusivos quanto à sua performance. A pessoa que está consigo só quer ter um bom momento, pouco importa se está a ter um desempenho sexual digno de filme pornográfico.

A sexualidade, o orgasmo e a saúde mental estão, de certa forma, interligados.

Apesar de ser o Dia Mundial do Orgasmo é importante entender que o sexo e o prazer sexual vão além do orgasmo. Toda a experiência sexual, a partilha de um momento de intimidade, a ligação e o amor são também fatores imprescindíveis.

O importante é poder desfrutar de um momento de prazer, com ou sem orgasmo.

Um artigo de Cécile Domingues, psicóloga e diretora clínica da Clínica da Mente.