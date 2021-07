O calor traz mais desejo e as férias maior disponibilidade para o amor e para a intimidade. Com a quebra da rotina, este é o tempo ideal para recuperar a “chama”, renovar os laços e incrementar a vida do casal.

“Ambos devem saber respeitar o tempo e o espaço de cada um durante o período de férias, mas também aproveitar o momento para introduzir novos estímulos e sensações”, aconselha Irina Marques, especialista em Sexologia Educacional e diretora da Flame Love Shop.

Complementos eróticos e sexuais podem ter aqui um papel importante. “Mais do que meros objetos de entretenimento, estes artigos têm a capacidade de estimular a imaginação e a criatividade, reforçar os preliminares, melhorar as sensações, promover a redescoberta do corpo e até reforçar a cumplicidade, entre outros benefícios”, sublinha Irina Marques.

Por isso, tal como leva o estojo com os produtos de higiene, há quem inclua também a mala do amor na bagagem das férias. Quem o faz, planeia antecipadamente algumas das atividades mais íntimas, seleciona artigos leves e de pequenas dimensões, e valoriza a inovação.

O essencial a levar na mala do amor estas férias:

1. Bombas de feromonas para banhos excitantes

Depois da praia ou da piscina, ainda com a pele quente, capriche nos banhos a dois. Para isso, inclua na mala um conjunto de bombas de banho com diferentes fragrâncias, à base de flores e de frutas, e feromonas, substância que promove os estímulos e a excitação. PVP: 3,95€

2. Gel multiusos com efeito gelado

A massagem é uma excelente forma de partilhar momentos de prazer. Por isso, leve um gel de efeito gelado com sabor a menta, que pode ser utilizado não só nas massagens, como também em beijos gelados, sexo oral e penetração. PVP: 9,95€

3. Lingerie de quatro peças para ela

Escolha a lingerie de acordo com as fantasias do casal. Pode optar por um conjunto preto e rosa, composto por quatro peças sensuais: sutiã com copas triangulares e brilhantes, em renda floral, uma tanga, também em renda, um cinto de ligas com tiras elásticas e meias de ligas de rede e renda. PVP: 27,95€

4. Boxer de fecho para ele

Elas também gostam de companheiros sensuais. Evidencie o seu corpo com um boxer de corte sexy, tecido macio e um fecho bem apelativo. PVP: 21,95€

5. Kit para brincadeiras eróticas

Entre no mundo dos jogos de submissão e dominação com um kit bondage. Escolha o seu nível de experiência mas, para começar, pode optar pela versão para iniciantes. Crie as suas próprias histórias e use as algemas, plumas, venda e os dados com indicações de atividades que estão incluídos no kit. PVP: 19,95€

6. Intensificador de prazer

Um gel intensificador de prazer 3 em 1, que combina frio, picante e vibração para garantir maior prazer e sensações únicas ao casal. O efeito dura cerca de 20 minutos e pode ser aplicado as vezes que quiser. PVP: 2,95€

7. Vibrador para casais com comando

Um vibrador ergonómico, suave e sedoso, criado de propósito para dar prazer aos casais. É recarregável, através de USB, 100% à prova de água, apresenta 10 modos de vibração e pode ser controlado por um comando à distância. PVP: 54,95€

8. Jogo erótico em edição de viagem

A edição de viagem de um dos jogos eróticos mais famosos do mundo. “Discover Your Love” é um enorme sucesso internacional, que já se encontra disponível em cinco idiomas. Trata-se de uma viagem por muitos desafios que incluem perguntas íntimas e tarefas excitantes, cujo objetivo é que os amantes se descubram. PVP: 22,95€