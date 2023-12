Este Natal, liberte o seu espírito mais irreverente, quando for escolher os presentes para os seus amigos. Dê asas à imaginação e torne a época ainda mais inesquecível, garantindo surpresa e diversão, mas também novas possibilidades de expressão de afeto, desejo e prazer.

Para quem quer fugir das prendas mais convencionais, os artigos eróticos trazem diversas vantagens: proporcionam uma experiência divertida e descontraída, promovem a saúde física e sexual e contribuem para um maior equilíbrio emocional e uma intimidade mais satisfatória.

De acordo com Irina Marques, especialista em Sexologia Educacional e diretora da Flame Love Shop, “estes artigos promovem a saúde física e sexual, fornecendo uma via para a exploração e melhoria da intimidade. Ajudam a estimular a atividade sexual e a promover o bem-estar físico, ao aumentar a circulação sanguínea e a libertar endorfinas, que têm benefícios comprovados para a saúde”.

Além disso, ao introduzir “variedade e novidade na vida sexual”, os artigos eróticos contribuem para “reduzir ou aliviar o stress e a ansiedade”, promovendo o “relaxamento do corpo e da mente”. Também permitem “capacitar os indivíduos a explorar as suas preferências e a descobrir novas formas de prazer, contribuindo para uma vida sexual saudável e satisfatória”, acrescenta Irina Marques.

10 sugestões de presentes para os seus amigos:

Pó corporal beijável caramelo salgado

Um pó corporal beijável com um aroma sensual e um sabor delicioso a caramelo salgado, para despertar todos os desejos. PVP: 14,95€

Massajador diamante vibratório

Um elegante massajador íntimo feminino, em forma de diamante, com 7 padrões de vibração e 3 intensidades, totalmente resistente à água, que inclui uma bolsa de transporte. PVP: 34,95 €

Anel Vibratório Rodolfo, a rena do nariz vermelho

O anel vibratório perfeito para eles. Adapta-se facilmente às caraterísticas de cada pessoa, para oferecer grande estimulação e muito prazer. PVP: 11,95€

Jogo Desafio Bondage 30 Dias

Um jogo com desafios bem atrevidos, que vão aumentando de intensidade ao longo de 30 dias, para descobrir novas experiências e ingressar no mundo do Bondage. PVP: 9,95€

Estimuladora foca

Um estimulador em forma de foca para casais, com 3 modos de língua e de sucção e 10 de vibração, com uma causa profunda para todas as fantasias. PVP: 56,95€

Conjunto Gueisha Atrevida

Um conjunto perfeito para a escapadela romântica dos seus amigos. Inclui lubrificante, creme íntimo, creme para clitóris, creme intensificador de Ponto G e bala vibratória. PVP: 44,95€

Romeo Anal

Romeo traz a rosa de todos os prazeres, num brinquedo ideal para casais: 10 modos de vibração e 10 modos de impulso, que podem ser controlados na base ou através de controlo remoto. 56,95€

Perfumes atração mágica

Perfumes com fragrâncias clássicas feminina e masculina com feromonas, para encantar e atrair quem os seus amigos tanto desejam. PVP: 67,95€

Conjunto Rubinesa Obsessive

Um conjunto fora de comum, com sutiã que desaperta na frente, alças ajustáveis, laços para os seios e nádegas, fecho dourado brilhante e tanga com pingente, tudo em tecido de cetim vermelho. PVP: 39,95€

Cueca com fecho

Uma cueca sem fundo e com fecho frontal, de corte baixo, em tecido de malha respirável e detalhe de couro sintético com costura. PVP: 29,95€

Veja as fotos dos produtos em baixo