Paris Hilton está a aproveitar a quadra das festas e visitou a Disneyland com a família nos últimos dias. A socialite esteve no parque de diversões com o marido, os filhos, a irmã e as sobrinhos. Numa publicação feita na sua conta de Instagram, Paris partilhou 17 fotografias e vídeos onde mostra vários momentos muito divertidos das crianças. Paris Hilton e Carter Reum casaram-se em novembro de 2021, e têm partilhado vários momentos de cumplicidade com os seguidores. O casal é pai de London e Phoenix.