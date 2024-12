No sábado, 30 de novembro, Paris Hilton comemorou o seu aniversário de cinco anos de 'namoro' com o seu marido - o empresário Carter Reum. A socialite partilhou uma publicação emotiva no Instagram, mostrando alguns dos momentos mais íntimos do casal ao longo dos anos.

A primeira fotografia parece digna de um filme a preto e branco. "Desde o momento em que entraste na minha vida, tudo mudou para melhor", começou por escrever a socialite americana.

"Encheste os meus dias de felicidade, o meu coração de amor e a minha vida de aventuras infinitas. Contigo, cada momento parece um sonho tornado realidade", prosseguiu.

"Carter, és o meu porto seguro, o meu maior apoiante e o meu amor eterno. Aqui está mais um ano incrível a crescer, a rir e amar juntos. Feliz 60 meses (5 anos de namoro!) para o meu tudo", concluiu.

Note-se que Paris Hilton e Carter Reum casaram-se em novembro de 2021.

