Paris Hilton surpreendeu os seguidores com a sua ousadia. A socialite partilhou um vídeo, na noite do passado dia 24 de dezembro, onde aparece completamente despida e apenas com um grande laço a tapar as partes íntimas.

"A minha presença é um presente", escreveu Paris na legenda da publicação.

A empresária está a cantar a música de Ariana Grande, 'Santa Tell Me' e tem como fundo a grande árvore de Natal da sua casa.

Os seguidores parecem ter ficado divididos. Há quem tenha gostado da sua irreverência mas há quem considere "inapropriado" e "triste para a família e filhos".