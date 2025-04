Sara Norte completou 40 anos de vida no dia 8 de abril, mas a festa, ao que parece, terá decorrido no último fim de semana.

Através das redes sociais, a comentadora e atriz mostrou um dos pormenores dos festejos: o seu bolo de aniversário.

Com a ajuda do comentador Leo Caeiro, Sara surpreendeu os convidados com um bolo de aniversário em forma de pénis.

"O meu bolo de aniversário. Ficou perfeito e foi um sucesso. Obrigada Trigo da Aldeia e Leo Caeiro", declarou ao mostrar aos fãs o resultado final.

© Reprodução Instagram - Sara Norte

