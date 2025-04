Sara Norte deu que falar depois de revelar que tinha tatuado um V - de Vasco, com quem vai casar, na virilha. O assunto foi comentado no espaço 'Conversas de Café' no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 10 de abril.

"Gosto mesmo da miúda, é uma fénix, acho-lhe uma graça...", referiu Cláudio.

"Adoro! Acho ótima ideia", acrescentou, referindo-se à tatuagem propriamente dita.

"Eu acho divertido e é nestas idades que se fazem as loucuras, é a idade própria para isto", acrescentou Luísa Castel-Branco, uma das comentadoras.

Já Cinha Jardim demonstrou uma opinião diferente: "Era incapaz de fazer qualquer coisa da cintura para baixo. Têm outras coisas muito melhores com que se entreter", atirou, deixando os colegas a rir.

Veja aqui o momento.

