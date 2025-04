Sara Norte tatuou a letra "v" perto da zona íntima e o tema esteve em destaque na rubrica 'Conversas de Café!' do 'Dois às 10', da TVI.

O apresentador do programa, Cláudio Ramos, aproveitou o momento para tecer elogios à atriz e comentadora do canal rival, o 'Passadeira Vermelha', da SIC, onde o próprio já trabalhou.

"Um beijinho para a Sara, boa sorte, felicidades no casamento, é o mais importante. Um beijinho para os nossos colegas do 'Passadeira Vermelha', onde tivemos. Ela está felicíssima e adora", começou por dizer.

"E está uma comentadora de mão cheia, porque quem não dava nada por ela... A miúda está uma comentadora de mão cheia. Diz o que tem a dizer, não tem nenhum problema com cancelamentos nem nada disso. Às vezes, as pessoas não concordam com o que ela diz, mas isso é como todos nós. Está muito bem", destacou de seguida Cláudio Ramos.

