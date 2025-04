"Ainda continua a dar muita atenção ao físico?", questionou Cláudio Ramos ao receber na manhã desta quarta-feira, 9 de abril, no 'Dois às 10', da TVI, o padre Ricardo Esteves.

"Dou a mesma atenção ao físico que o Cláudio dá", reagiu o pároco.

"A questão do físico e do desporto deve ser um apêndice do nosso dia-a-dia", explicou Ricardo Esteves, notando que esta preocupação com a saúde deve existir sempre e não apenas com a chegada de eventos importantes ou do verão.

"Isso é que eu gostava que me ensinassem... não vou fazer dieta porque está a chegar o verão", reagiu Cláudio Ramos, recebendo resposta pronta do padre: "Há técnicas para isso. Eu é que não estou aqui em Lisboa, se não podia ser PT do Cláudio", disse em tom de brincadeira.

