Sara Norte é uma caixinha de surpresas. Prestes a subir ao altar, a atriz e comentadora do 'Passadeira Vermelha' fez uma confissão ousada no mais recente episódio do programa da SIC Mulher, ' Irresístivel', apresentado por Bárbara Guimarães.

Confrontada por Bárbara, Sara admitiu que tem cerca de "13 ou 14" tatuagens mas há uma que é especial.

É que a artista tatuou recentemente um 'V', a inicial do noivo, Vasco Vala.

"Está aqui perto do pipi. Foi uma surpresa que eu fiz ao Vasco", confessou, entre risos.

Recorde-se que Sara e Vasco estão juntos há dez anos e vão casar já no próximo dia 1 de maio.

Veja aqui o vídeo.

Leia Também: Sara Norte sobre Vanessa Martins: "Podia era ir para outro planeta"