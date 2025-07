Ainda agora começou e já há uma desistência! André Filipe, um dos concorrentes do 'Big Brother Verão', saiu da casa mais vigiada do país apenas 72 horas depois de ter entrado. A notícia foi dada esta sexta-feira, dia 4 de julho, aos restantes concorrentes.

Num vídeo que mostra uma conversa do 'Big' com André Filipe, este explica o que levou a tomar a decisão.

"Queria dizer que tenho muitas saudades dos meus meninos, tenho muitas saudades deles, estou a sentir muita falta de jogar padel com o meu tio, tenho muitas saudades dos meus amigos lá fora, da minha mãe e pronto, queria ir embora deste programa.

Quero ir divertir-me com os meus amigos, quero ir para a praia, quero aproveitar a vida, não fui feito para este tipo de reality shows, não sou a pessoa certa para estar aqui. Quero agradecer-lhe a oportunidade, mas não a soube aproveitar", notou.

A opinião de Catarina Miranda que deixou casa em alvoroço

Depois de ter sido transmitido o comunicado de André Filipe, vários colegas mostraram-se tristes com a desistência, entre eles Manuel Melo, Marta Cruz e Luíza Abreu.

Já Catarina Miranda mostrou uma outra versão.

"Acho que isto no fundo acaba por ser uma lição para todos nós, porque a casa é sempre a mesma, o ambiente é sempre o mesmo, o jogo há 25 anos que não muda", começa por dizer.

"Acho uma fita as pessoas estarem aqui a chorar, o André esteve aqui o quê? 24 horas? Não morreu. Está lá fora com a mãe, a família, os amigos. Independentemente de tudo e todos, sabemos que ele é boa pessoa - ninguém aqui é má pessoa - temos que nos lembrar que isto é um jogo e de alguma maneira somos figuras públicas", defendeu.

"Isto é bom para lembrar que temos de agarrar as oportunidades. Para mim, uma pessoa que desiste, para mim, na minha ótica, não devia mais entrar em nenhum reality show, nem ser sequer convidado. Na casa dele já fez o que fez, desde o primeiro dia que não queria estar aqui", completou, deixando a casa em alvoroço.

André Filipe, recorde-se, já tinha sido expulso da primeira edição do reality show - 'Big Brother Revolução' - depois de ter tido um surte psicótico.

Recorde-se que a nova edição do 'Big Brother Verão' começou no passado domingo, 31 de junho. Maria Botelho Moniz estreou-se enquanto apresentadora do reality show que trouxe de volta ao pequeno ecrã antigos concorrentes mais polémicos - como é o caso de Catarina Miranda e Daniela Ventura - e figuras públicas, entre elas, Luíza Abreu, Manuel Melo e Marta Cruz.