Morreu Luís Jardim, avança o Jornal da Madeira. O músico, percussionista, professor e produtor musical perdeu a vida esta sexta-feira, 4 de julho, dia em que completava 75 anos de vida.

A morte foi confirmada por Miguel Albuquerque, presidente do Governo da Madeira, através de uma sentida mensagem que partilhou na sua página de Facebook.

"É com profunda tristeza que me despeço do meu querido amigo Luís Jardim. Natural da Madeira, o Luís foi muito mais do que um brilhante músico e produtor musical, foi uma pessoa generosa, talentosa e inspiradora.

Tive o privilégio de partilhar momentos com ele, e vi de perto o impacto que deixou no mundo da música, tanto em Portugal como além-fronteiras.

O Luís vive agora nas melodias que nos deixou e nas memórias que guardo com imensa gratidão. Partiu, mas nunca será esquecido. Que descanse em paz", lê-se na partilha.

Ainda não foram reveladas as causas da morte de Luís Jardim.

Uma vida dedicada à música de alma e coração

Luís Alberto Figueira Gonçalves Jardim, seu nome completo, nasceu na Madeira a 4 de julho de 1950 e era primo de Alberto João Jardim, ex-presidente madeirense.

A sua vida foi sempre dedicada à música, a sua grande paixão. Nos anos 60 fez parte da banda Demónios Negros, na qual era guitarrista, e que contava com Óscar Gonçalves, Tiago Camacho e Alberto Manso enquanto membros.

Entretanto, decidiu rumar até Inglaterra e é lá que, entre 1973 e 1977, forma um outro grupo musical - Rouge - que vendeu quatro milhões de discos.

Em 'terras de Sua Majestade' singra na carreira e tem a oportunidade de trabalhar com os grandes nomes da indústria, como foi o caso de Tom Jones, Leo Sayer, David Bowie e Rolling Stones. Chegou igualmente a fazer digressões completas com Tina Turner, George Michael e Rod Stewart. Também trabalhou com Robbie Williams, quer desde os tempos dos Take That, quer depois, já na carreira a solo do artista.

Luís Jardim aventurou-se igualmente enquanto produtor e foi convidado para produzir um dos grandes sucessos de Frankie Goes to Hollywood - 'Relax' (1984).

Trata-se de um currículo invejável se atentarmos a todos os nomes que teve a oportunidade de conhecer. Para além dos já citados, destacam-se outros sonantes como Paul McCartney, Tom Jones, The Bee Gees, Simple Minds, The Pretenders, Duran Duran e muitos mais.

Em Portugal ficou mais conhecido quando aceitou o convite para ser um dos jurados do programa de talentos da SIC 'Ídolos'.