Brad Pitt e Angelina Jolie conseguiram chegar, finalmente, a um acordo no processo de divórcio. Isto depois de terem começado esta batalha legal há oito anos.

De acordo com os advogados da atriz, Angelina Jolie, de 49 anos, e Brad Pitt, de 61, assinaram os papéis para oficializar a separação na segunda-feira, dia 30 de dezembro.

"Há mais de oito anos, a Angelina pediu o divórcio ao Sr. Pitt. Ela e as crianças deixaram todas as propriedades que tinham em comum com o Sr. Pitt, e desde então que ela se tem concentrado em encontrar paz para a família", disse o advogado da atriz, James Simon, à People, através de um comunicado.

"Esta é apenas uma parte de um longo processo contínuo que começou há oito anos. Francamente, a Angelina está exausta, mas aliviada por esta parte ter terminado", acrescentou, referindo-se ao acordo.

A People partilha ainda declarações de uma fonte próxima da atriz: "Ela não fala mal de Pitt, nem em público, nem em privado. Ela tem-se esforçado muito para ser leve depois de um período sombrio".

A revista relata também que o representante de Brad Pitt recusou-se a confirmar ou a comentar o assunto.

Angelina Jolie entrou com o pedido de divórcio no dia 19 de setembro de 2016. Ambos são pais de seis jovens, Maddox, de 23 anos, Pax, de 21, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, e dos gémeos Vivienne e Knox, de 16.

