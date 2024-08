Angelina Jolie está a acusar o ex-marido Brad Pitt de tentar silenciá-la, através de um acordo de confidencialidade.

De acordo com a People, em documentos judiciais, apresentados no passado 25 de julho, os advogados da atriz dizem que Brad Pitt está a tentar que assine um acordo de confidencialidade, que incluiria as alegações de abuso por parte do ator, de 60 anos.

A equipa jurídica de Jolie, de 49 anos, apoiou uma moção que obriga Pitt a divulgar informações, que os seus advogados consideraram "abrangentes e intrusivas" num processo separado.

Recorde-se que o casal tem discutido sobre a Château Miraval, da qual são coproprietários. Pitt processou Jolie por esta ter vendido metade da vinícola francesa em outubro de 2021. Este argumenta que a venda não respeitou um acordo verbal que os dois tinham.

Recentemente, o advogado de Angelina Jolie referiu que a atriz quer que Brad Pitt "pare de lutar" e desista do seu processo judicial no que diz respeito à propriedade.

Numa declaração de 17 de julho à qual a revista People teve acesso, Paul Murphy, advogado da atriz, alega que Brad usou o caso para "punir e controlar Angelina", tentando disfarçar o seu "comportamento errático e abusivo".

"Enquanto isso, Angelina pede novamente ao Sr. Pitt para acabar com o processo e finalmente colocar a família num caminho para a cura. A não ser que o Sr. Pitt retire o processo, Angelina não terá outra escolha a não ser obter as evidências necessárias para provar que as alegações estão erradas", realçou, na altura.

O casal separou-se em setembro de 2016, depois de uma viagem de avião da família de França para Los Angeles se ter tornado violenta, com Pitt alegadamente a abusar fisicamente de Jolie e de alguns dos seus seis filhos.

Recentemente, Jolie alegou em documentos judiciais que os abusos "começaram muito antes" dessa viagem, mas sempre foram dirigidos apenas à atriz. A "viagem de avião marcou a primeira vez que ele virou os seus abusos físicos também para as crianças. Jolie deixou-o imediatamente".

Leia Também: Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt levado de urgência para hospital