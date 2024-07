Um dos filhos mais velhos de Angelina Jolie e Brad Pitt, Pax Jolie-Pitt, de 20 anos, foi levado de urgência para o hospital depois de ter sofrido um acidente na segunda-feira, dia 29 de julho, em Los Angeles.

De acordo com o TMZ, que falou com as autoridades, o jovem estava a aproximar-se de um sinal vermelho numa bicicleta elétrica quando bateu na traseira de um carro que estava parado num cruzamento.

O motorista do carro terá saído logo da viatura para ver como estava Pax, que não estaria a usar capacete no momento do acidente. As autoridades e os serviços de emergência foram chamados ao local.

Pax, relatam, estava com dores na zona da anca e, aparentemente, tinha ferimentos na cabeça. Por isso, foi levado de urgência para um hospital.

O TMZ adianta ainda que, segundo fontes, os médicos temiam que Pax pudesse ter sofrido uma pequena hemorragia cerebral. No entanto, de acordo com as mais recentes informações, o jovem estava estável e terá voltado para casa no mesmo dia.

