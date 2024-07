Brad Pitt parecia naturalmente tranquilo quando marcou presença no Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, na quinta-feira, dia 25 de julho.

Ao contrário do que aconteceu no Grande Prémio da Grã-Bretanha, desta vez o ator não estava na companhia da namorada, Ines de Ramon. Veja as novas imagens da estrela de Hollywood na galeria.

De recordar que Brad Pitt é o protagonista do filme 'F1', da Apple TV+, que se foca na competição automobilística.