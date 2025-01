Pax, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, sofreu outro acidente enquanto andava de bicicleta elétrica esta sexta-feira, dia 24 de janeiro - apenas seis meses depois de ter sido hospitalizado por um acidente do mesmo género.

O jovem, de 21 anos, estava a circular no bairro de Los Feliz, em Los Angeles, quando embateu num carro, fazendo danos no lado do passageiro, realça o TMZ.

Conta o website que o jovem estaria a andar sem mãos, quando embateu no veículo após uma curva.

Pax foi visto a conversar com o casal que circulava no carro, de maneira a avaliar os danos. Todos, revela a imprensa internacional, permaneciam calmos.

Em julho do ano passado, Pax teve de ser levado para o hospital após ter tido um acidente enquanto andava na mesma bicicleta. Como não usava capacete, acabou por sofrer lesões na cabeça.

Leia Também: Angelina Jolie e filhos estão a fazer "voluntariado" perante incêndios