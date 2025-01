Angelina Jolie e os seis filhos estão a fazer "voluntariado" e a ajudar no que podem perante os incêndios que continuam a devastar Los Angeles.

"Os filhos dela estão a fazer voluntariado pelo Estado, a pedir o que é necessário e a mobilizarem-se", contou uma fonte próxima da atriz à People, na segunda-feira, dia 13 de janeiro.

"Ela já esteve com os bombeiros no Rose Bowl e está muito próxima da equipa do World Central Kitchen", com quem a atriz teve o seu primeiro contacto durante uma visita à Ucrânia em maio de 2022, relata ainda a revista.

De recordar que Angelina Jolie é mãe de Maddox, de 23 anos, Pax, de 20, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, e dos gémeos Vivienne e Knox, de 16 anos, fruto do casamento terminado com Brad Pitt.

A atriz - que trabalhou com as Nações Unidas durante duas décadas a ajudar refugiados - "está a tentar ouvir e a seguir o que é recomendado para não atrapalhar ninguém".