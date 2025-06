Zahara Jolie-Pitt, de 20 anos, está a desfrutar de bons momentos enquanto aproveita as férias de verão, e não escapa aos olhares públicos.

A filha de Angelina Jolie, de 50 anos, e Brad Pitt, de 51, foi vista a passear com o namorado, o ator Elijah Cooper, na Disneyland em Anaheim, na Califórnia, na sexta-feira, dia 20 de junho.

Quem é Elijah Cooper? O ator surgiu em séries televisivas como 'Goosebumps', 'All American' e '9-1-1'.

Nas imagens captadas dentro do parque temático, divulgadas pela People e partilhadas nas redes sociais, Zahara Jolie-Pitt pode ser vista de mãos dadas com o companheiro. O casal estava vestido a 'rigor', com orelhas da Minnie e do Mickey, acessórios que se adequavam ao ambiente em que estavam inseridos.

Esta viagem acontece enquanto a filha dos atores está de férias da Spelman College - faculdade de artes liberais em Atlanta, Geórgia, refere ainda a People.

O papel dos filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt em ações solidárias

A jovem, assim como os irmãos, tem vindo a ter um papel ativo em ações de caridade, como aconteceu no início do ano, quando a família se reuniu em Los Angeles para ajudar as famílias afetadas pelos incêndios florestais. "Os filhos dela estão a voluntariar-se por todo o estado, pedindo o que for necessário", comentou uma fonte próxima de Angelina Jolie, na altura, em conversa com a People.

Além de Zahara, a atriz é mãe de Maddox, de 23 anos, Pax, de 21, Shiloh, de 19, e dos gémeos Knox e Vivienne, de 16, fruto do casamento terminado com Brad Pitt.

Fama? Filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt preferem ter a "privacidade" do lado de trás das câmaras

Apesar de surgir com os filhos em eventos públicos, Jolie tem feito por manter os jovens longe dos holofotes, como a própria comentou numa entrevista ao 'Good Morning America' quando falava do filme 'Maria'. A atriz disse que os filhos preferem ficar nos bastidores, e não acredita que sigam os passos dos pais no mundo da representação.

"Nenhum dos meus filhos quer estar à frente das câmaras neste momento", partilhou a atriz na altura. "Eles são muito reservados", acrescentou.

"A Shiloh é extremamente reservada", destacou. "Eles não nasceram com privacidade", comentou depois, referindo-se ao facto de ter a sua vida pública, assim como o 'ex' Brad Pitt. "Por isso, espero que possam ter privacidade quando crescerem. Vamos ver."

Anteriormente, Angelina Jolie já tinha partilhado com o E! News, na antestreia de 'Maria' no AFI, em Los Angeles, que não esperava que os filhos seguissem carreira no mundo da representação ou que quisessem ser famosos.

"Não, acho que eles são pessoas tímidas e muito reservadas. Eles querem privacidade", partilhou.

Ainda assim, isso não quer dizer que os filhos não se aventurem na indústria do entretenimento. Aliás, Maddox e Pax trabalharam com a mãe no set do seu último filme.

"Os meus filhos estiveram no set, o que foi incrível. E todos os meus filhos sofreram com a minha primeira experiência de canto lírico em casa, antes de eu me tornar boa, o que foi um pesadelo", lembrou Angelina Jolie.

Vivienne também já deu um 'pezinho' no mundo do entretenimento ao coproduzir 'The Outsiders', da Broadway, juntamente com a mãe, Jolie. E também trabalhou como assistente de produção.

Leia Também: Filho de Angelina e Brad Pitt embriagado ao sair de bar de striptease