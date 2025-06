Beyoncé sofreu um percalço com o seu look enquanto atuava, mas rapidamente resolveu a situação... e como uma 'diva'.

A cantora - que está na estrada com a digressão 'Cowboy Carter' - realizou o primeiro de seis concertos em Londres na quinta-feira, dia 5 de junho. Enquanto cantava 'I'm That Girl', as suas calças caíram. No entanto, sem a performance de lado, a artista desceu e pegou nas calças.

Num vídeo que foi partilhado no TikTok podemos ver depois Beyoncé a levantar-se e a sorrir, mas mantendo a coreografia. De seguida, um dos dançarinos aproximou-se e rapidamente ajudou a prender as calças.