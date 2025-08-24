Serena Williams foi mãe pela primeira vez, da pequena Olympia, em 2017. E foi nessa altura que a sua vida mudou, pois a carreira de tenista deixou de ser tudo, tendo dado início ao seu papel na maternidade. Uma transição que impactou o seu corpo de diferentes maneiras.

Recentemente, mais precisamente no dia 21 de agosto, a ex-atleta, que atualmente é mãe de duas crianças, contou à People que conseguiu já perder cerca de 14 quilos desde que começou a usar um medicamento para a ajudar nesta caminhada.

Serena Williams diz que a referida medicação ajudou-a a ter "muita energia" e que estava a sentir-se "muito bem com isso". Sobretudo depois de todas as batalhas para conseguir reduzir o número na balança.

"Nunca consegui chegar ao peso que precisava, independentemente do que fizesse, não importava quanto treinasse. Foi uma loucura, porque nunca tinha estado num lugar como aquele na minha vida, onde exercitava tanto, alimentava-me de forma tão saudável e nunca conseguia chegar onde precisava", desabafou.

Mas não ficou por aqui e realçou também que a perda de peso não deve definir a autoestima de ninguém. "A perda de peso nunca deve mudar a tua autoestima. As mulheres costumam ser julgadas sobre os seus corpos, independentemente do tamanho, e isso não é novidade para mim. Acredito que deves amar-te, independentemente do tamanho e da aparência", comentou.

Depois de ter sido mãe da pequena Olympia, Serena Williams não escondeu as dificuldades que teve para mudar a sua aparência física. Com o tempo, a ex-tenista aprendeu a aceitar o seu corpo pós-parto.

Em julho de 2019, a antiga atleta conversou com o Who What Wear sobre o corpo de uma mulher depois de ser mãe. "Diria apenas que o corpo fica imperfeitamente perfeito depois de ter um bebé. Algumas pessoas voltam à aparência que tinham ou melhoram, mas demora um pouco mais. E algumas pessoas acabam por ficar com estrias ou cicatrizes, como eu."

"Diria para aceitares o teu corpo imperfeitamente perfeito, porque ele trouxe ao mundo um ser humano incrível", realçou também.

Em conversa com a People anteriormente, falando sobre a perda de peso após dar à luz a primeira filha, salientou que tudo se deveu graças a "um estilo de vida muito saudável".

"O meu segredo para perder o peso da gravidez foi simplesmente treinar, comer bem e ter um estilo de vida realmente saudável. E é difícil - ainda sinto que tenho um pouco a perder. Mas, estou a viver um dia de cada vez."

Mais tarde, em agosto de 2023, Serena Williams deu à luz o segundo filho, Adira River. Cerca de cinco meses depois, a ex-tenista publicou no Instagram um vídeo em que aparece a fazer agachamentos com uma barra, em janeiro de 2024.

Em junho de 2024, Serena submeteu-se a um procedimento estético para aumentar a firmeza da pele, sobretudo na zona da barriga.

Agora, no dia 21 de agosto, voltou a falar com a People e confessou que estava a recorrer a um medicamento GLP-1 (um tipo de fármaco que é usado para controlar a diabetes, mas que está também a ser usado por várias celebridades para ajudar na perda de peso).

"Sinto-me ótima", afirmou. "Sinto-me muito bem e saudável. Sinto-me leve física e mentalmente", frisou ainda, tendo conseguido ficar com menos 14 quilos.

"Nunca fui por atalhos na minha carreira e sempre me esforcei muito. Sei o que é preciso para ser a melhor", salientou ainda. "Era muito frustrante fazer as mesmas coisas e nunca conseguir mudar aquele número na balança ou a aparência do meu corpo", admitiu.

"Pesquisei bastante sobre o assunto. Pensei: 'Isto é um atalho? Quais são os benefícios? Quais são os contra?' Quis primeiro aprofundar o assunto antes de fazer isto", explicou, tendo começado com as injeções cerca de seis meses depois do nascimento do segundo filho, quando parou de amamentar o bebé no início de 2024.

"Deram-me muito apoio e foi fácil conseguir a medicação. Perdi mais de 14 quilos a usar o GLP-1 e fiquei muito entusiasmada com esta perda de peso", disse.

Ainda assim, diz, "sempre se sentiu confortável com qualquer tamanho, independentemente de estar muito mais pesada ou não". "Nunca senti muita pressão em manter uma certa aparência. Sinto que o meu corpo não gostava de mim naquele peso. Sentia dores nas articulações e noutras áreas só por causa do peso extra que não estou acostumada a ter desde que tive filhos."

"Mas o peso que tinha antes não tinha nada de errado. Simplesmente não era o que queria ter. Só sabia que queria estar onde me sentisse confortável", rematou.

